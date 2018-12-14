Metro 2033 filmi iptal edildi!

Dmitry Glukhovsky’ın nükleer kıyamet sonrası yaşananları konu edindiği Metro kitap serisinden sinemaya uyarlanacak olan Metro 2033 iptal edildi. Oyunseverlerin de bildiği üzere Metro serisi, beyaz perdeden önce sanal dünyaya adım atmış, PC ve konsollarda boy göstermişti.

Metro kitaplarını okuyan ya da oyunlarını oynayanların da bildiği üzere hikaye Rusya’nın Moskova kentinde geçiyor. Fakat yapımcılar Metro 2033 filmini Moskova yerine Washington DC’de uyarlamaya kalkınca iş çığırından çıktı.

Zaten bir süredir filmin senaristi F. Scott Frazier’ın kitapların çok dışında bir hikaye kaleme aldığı ve filmin gerçek anlamda kitaplardan bağımsız bir görüntü çizeceği konuşuluyordu. Nitekim kitapların yazarı olan Dmitry Glukhovsky da bu konu hakkındaki rahatsızlığını dile getirmişti.

Yapımcı taraf filmin Moskova yerine Washington DC’de geçmesini isteyince, Glukhovsky tüm köprüleri atmış. Anlaşmayı fesheden ünlü yazar, ABD’li yapımcıları kendi ülkelerinin sempatizanlığını yapmakla suçluyor.

Hali hazırda ABD’de geçen pek çok kıyamet sonrası filmin olduğuna dikkat çeken Glukhovsky, izleyicilerin artık bundan sıkıldığını ve farklı mekanlar görmek istediklerini dile getirdi.

Şimdilik film projesi tamamen iptal olmuş gibi duruyor. Zaten daha senaryo bile tam anlamıyla hazırlanmamıştı. Eğer herşey yolunda gitseydi Metro 2033’ün 2020 sonlarına doğru vizyona girmesi planlanıyordu.

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