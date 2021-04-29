Serinin yapımcısı 4A Games, Metro Exodus Enhanced Edition’ın 6 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacağını açıkladı. 4A Games Ray Tracing özelliklere sahip olan yenilenmiş Metro Exodus Enhanced Edition sistem gereksinimleri konusunda da açıklama yaptı. PC platformunun yanı sıra yeni nesil konsollara, yani Playstation 5 ve Xbox Series X'e gelecek olan oyun için detaylı bir tablo yayınlandı.

Tüm RTX özelliklerini bünyesinde barındıran oyunda ayrıca NVidia'nın DLSS 2.0 gibi teknolojileri de bulunacak.

PC versiyonu bahar aylarında çıkacak oyunun konsol sürümünün ise sene sonuna doğru geleceği belirtildi.



