Metro seferlerinde aksama, izdiham yaşandı

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada bazı metro seferlerinde aksama meydana geldiği açıklandı.

14 Aralık 2019, Cumartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Metro seferlerinde aksama, izdiham yaşandı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

Yapılan açıklamada seferlerin yapılamadığı, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapıldığı ifade edildi.


Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.


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