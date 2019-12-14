Metro seferlerinde aksama, izdiham yaşandı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor.

Yapılan açıklamada seferlerin yapılamadığı, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapıldığı ifade edildi.





Öte yandan metronun arızalı olması nedeniyle Aksaray ile Yenikapı arasına konulan otobüs seferlerinde de yoğunluk yaşandı.



