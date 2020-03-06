Türkiye Metrobüs duraklarına koronavirüs önlemi

Metrobüs duraklarına koronavirüs önlemi

Türkiye

Metrobüs duraklarına koronavirüs önlemi

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye de yayılan koronavirüs salgını için İBB önlem aldı. Daha önce araçların içi dezenfekte edilirken yolcuları korumak için metrobüs duraklarına dezenfektan cihazları yerleştirildi.

06 Mart 2020, Cuma 10:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve yeni tip koronovirüsden yolcuları korumak için metrobüs duraklarına dezenfektan cihazları yerleştirdi.

İBB, kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve yeni tip koronovirüs ile ilgili önlemler kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine dezenfektan cihazları yerleştirdi. Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak.

Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak. Ellerini dezenfekte eden Nafiz Başaran, "Öğrenciyim. 5 senedir bu şehirdeyim. Çok memnunum. Büyük bir hizmet. Artık daha temiz ve hijyenik bir şekilde metrobüsü kullanabileceğim" dedi.

DHA

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