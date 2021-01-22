Türkiye Metrobüs tabelalarında yeni uygulama

Metrobüs tabelalarında yeni uygulama

Türkiye

Metrobüs tabelalarında yeni uygulama

Metrobüs hattında numaralardan kaynaklı karışıklığı önlemek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Metrobüslerin tabelasında kodlar yerlerini gidilecek son istasyon ismine bırakacak.

22 Ocak 2021, Cuma 12:22 Son Güncelleme:
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Yeni planlamayla sefer sayıları arttırılan metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında kodlar yerine, artık gidilecek son istasyonun ismi yazacak. Hattaki aktarmalar da azalacak. Uygulama 26 Ocak Salı günü başlayacak. İstanbul’da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu Metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü. Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine Metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak. 

Yani; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları, metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.


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