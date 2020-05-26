Metroda corana virüs deneyi: 7 metrelik alanda herkese bulaştı
İngiltere'de, corona virüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Corona virüs taşıyan hasta yedi metrelik alandaki herkese virüs bulaştırdı.
26 Mayıs 2020, Salı 17:20 Son Güncelleme:
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Dünyayı diz çöktüren corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de, corona virüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı.
Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.
Simülasyonda metroda seyahat eden bir corona virüs hastasının, en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.
Ayrıca corona virüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.
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