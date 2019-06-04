Mevsimine göre beslen hem doğayı hem sağlığını koru!
Sebze ve meyveleri zamanında yememek, her mevsim tüketmek hem sağlığımız hem de gezegenimiz için zararlı. Mevsimine göre beslenip hem kendimizi hem de doğamızı koruyabiliriz...
Artık istenilen her sebze-meyveye yetiştiği mevsime bakılmaksızın ulaşılabiliyor. Ancak mevsiminde yetişmeyen sebze-meyveler, hem gezegene zarar veriyor hem de beden sağlığı için önerilmiyor.
Peki bu ay hangi meyve ve sebzeleri tüketmek sağlıklı? İşte çok yararlı bir liste:
- Maydonoz
- Yeni dünya
- Nane
- Kekik
- Çağla
- Kiraz
- Taze soğan
- Bezelye
- Kabak
- Dereotu
- Fasulye
- Kıvırcık
- Erik