Mevsimine göre beslen hem doğayı hem sağlığını koru!

Artık istenilen her sebze-meyveye yetiştiği mevsime bakılmaksızın ulaşılabiliyor. Ancak mevsiminde yetişmeyen sebze-meyveler, hem gezegene zarar veriyor hem de beden sağlığı için önerilmiyor.

Peki bu ay hangi meyve ve sebzeleri tüketmek sağlıklı? İşte çok yararlı bir liste:

Maydonoz

Yeni dünya

Nane

Kekik

Çağla

Kiraz

Taze soğan

Bezelye

Kabak

Dereotu

Fasulye