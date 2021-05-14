Meyveli yeşil salata tarifi
Serintelen meyveli yemyeşil bir salataya ne dersiniz? Kilo kontrolünü sağlamak için veya diyet yapanlar için Diyetisyen Sanem Apa'nın meyveli yeşil salata tarifine göz atabilirsiniz.
14 Mayıs 2021, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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MALZEMELER
● Yarım demet maydanoz ● Yarım demet dereotu ● Yarım demet semizotu ● 1 adet yeşil biber ● 3 çorba kaşığı haşlanmış mercimek veya nohut ● 2 adet kayısı veya 5 çilek veya 1 kivi ● Limon suyu ● 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
NASIL YAPILIR?
Yeşillikleri doğradıktan sonra tüm malzemeleri karıştırın.