Yemek Meyveli yeşil salata tarifi

Meyveli yeşil salata tarifi

Yemek

Meyveli yeşil salata tarifi

Serintelen meyveli yemyeşil bir salataya ne dersiniz? Kilo kontrolünü sağlamak için veya diyet yapanlar için Diyetisyen Sanem Apa'nın meyveli yeşil salata tarifine göz atabilirsiniz.

14 Mayıs 2021, Cuma 12:13 Son Güncelleme:
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MALZEMELER 

● Yarım demet maydanoz ● Yarım demet dereotu ● Yarım demet semizotu ● 1 adet yeşil biber ● 3 çorba kaşığı haşlanmış mercimek veya nohut ● 2 adet kayısı veya 5 çilek veya 1 kivi ● Limon suyu ● 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Yeşillikleri doğradıktan sonra tüm malzemeleri karıştırın.


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