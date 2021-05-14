Meyveli yeşil salata tarifi

MALZEMELER

● Yarım demet maydanoz ● Yarım demet dereotu ● Yarım demet semizotu ● 1 adet yeşil biber ● 3 çorba kaşığı haşlanmış mercimek veya nohut ● 2 adet kayısı veya 5 çilek veya 1 kivi ● Limon suyu ● 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPILIR?

Yeşillikleri doğradıktan sonra tüm malzemeleri karıştırın.



