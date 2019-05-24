Yedikule Mezarlığına cenazelerini defnetmek için giden bir aile, ağacın yanında uzun süre hareketsiz duran kişiyi fark ederek durumu mezarlıktaki görevlilere bildirdi.

GENCİ İNDİRİP İLK YARDIMDA BULUNDULAR

Olay yerine gelen güvenlik görevlisi ve mezar kazıcısı, ağaca asılı genci indirerek ilk yardımda bulundu. Bu sırada cenazelerini defnetmeye gelen aile yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Zeytinburnu Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı incelemede gencin üzerinden öğrenci taşıma kartı, cep telefonu, bir miktar para ve anahtarlarını buldu.

ACI HABER AİLESİNE BİLDİRİLDİ

İlk incelemeye göre intihar ettiği anlaşılan 17 yaşındaki gencin Berzan Keskin olduğu tespit edildi. Yapılan parmak izi eşleşmesinde de cesedin Keskin’e ait olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri durumu Berzan Keskin’in yakınlarına bildirdi. Nöbetçi savcının talimatıyla cenaze Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırdı.



