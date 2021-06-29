Türkiye Mezarlıkta şaşırtan görüntü! 4 mezar dışarıda kaldı

Mezarlıkta şaşırtan görüntü! 4 mezar dışarıda kaldı

Türkiye

Mezarlıkta şaşırtan görüntü! 4 mezar dışarıda kaldı

Mersin Erdemli'de Selçuk komutanının türbesinin de içinde bulunduğu mezarlıkta bakım çalışmasında yapılan duvar nedeniyle 4 mezar dışarıda kaldı. Görüntülere sosyal medyadan tepki gelince duvar yıkıldı.

29 Haziran 2021, Salı 16:38 Son Güncelleme:
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İlçeye bağlı Kızkalesi, Ayaş ve Akpınar mahallelerinin defin işlemi yaptığı D-400 karayolu kenarındaki mezarlığın kırık çeşmeleri, bakımsız tuvaletleri ve 1,5 ay akmayan suları Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından gündeme getirdi. 1220 yılında ölen Aktaş oğlu Sinan adlı Selçuklu komutanı adına 1312 yılında yaptırılan Paşa Türbesi'nin de yer aldığı mezarlığın durumu tepki çekti.


Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paşa Türbesi Mezarlığı'nda iyileştirme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında mezarlığın çevre duvarı da yenilendi. Ancak 4 mezar, mezarlığın dışında kaldı.

Kızkalesi Mahalle Muhtarı Murat Kale, bu mezarlara 35-40 yıl önce karayolları sınırına defin gerçekleştiği için ekiplerin yaptığı çalışma sırasında duvar dışında kaldığını kaydetti. Kale, Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile yaptıkları görüşmede, 4 mezarın mezarlığın içerisine taşınması için izin isteneceğini kendilerine ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan görüntülerin ardından duvar, ekipler tarafından yıkıldı.

DHA

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