Türkiye Mezarlıkta toprağa gömülü bebek buldular! Ağlama sesini duydular..

Mezarlıkta toprağa gömülü bebek buldular! Ağlama sesini duydular..

Türkiye

Mezarlıkta toprağa gömülü bebek buldular! Ağlama sesini duydular..

Adıyaman'da şehit kabrini ziyarete giden lise öğrencileri mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğmuş bir bebek buldu. Korumaya alınan bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

24 Eylül 2021, Cuma 15:39 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencileri Esra Yücedağ, Nisa Yüce, Leyla Tuba Koç ve Özgenur Erbil, şehit kabrini ziyarete gitti. Öğrenciler, bir süre sonra bebek ağlaması duyunca mezarlıkta arama yaptı.

Bir mezarın yanında, vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği bulan öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine polisle birlikte mezarlığa gelen sağlık ekibi, bebeği ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, bebeği bırakan kişi veya kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.


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