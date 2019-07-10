Mezunlar yıllık 300 bin dolar kazanıyor

Yapay zeka mühendisliği bölüm ve programları Ankara’da Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde açıldı. TOBB ETÜ’de 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sadece tam burslu 10 öğrenci ile başlayacak.

Hacettepe Üniversitesi de bilgisayar mühendisliği fakültesi altında yapay zeka mühendisliği lisans programına 30 kişilik kontenjan ayırdı. Yapay zeka mühendisleri; tıptan hukuka, istihbarattan savunma sanayisine kadar birçok alanda görev yapabilecek. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, yapay zekanın ‘insan beyninin yeteneklerinin bilgisayarlara kazandırılması’ olarak tanımlandığını anlatarak, “Yapay zeka, bunun ötesine geçerek zaman zaman insan beyninin yapamayacağı sınırları da bilgisayar teknolojisiyle geçebilmeyi hedefleyen bir alan” diye konuştu.

‘BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR’

Yapay zekanın gelecekte birçok alanda kullanılacağının altını çizen Prof. Dr. Özen, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada 1970’lerde üretilen veri günümüzde bir gün ya da bir saatte üretilebiliyor. Bu kadar çok veriyi işleyebilmek insan beyni için mümkün değil. Bu kadar verinin anlamlı hale gelmesi de yapay zeka programlarıyla mümkün.

Örneğin, çok deneyimli radyoloji uzmanı binlerce filmi görmüştür ve bu filmler bir hastalığın tanısıyla ilgili bir fotoğraf çizmiştir. Çünkü, tanı böyle konulur. Yapay zeka programında binlerce film değerlendirildiğinde ‘belli bir hastalıkta bu şekilde görülüyor’ diye bilgisayara tanımlandığında tüm ayrıntıları içeren ve yanılgı payının da genellikle insan beyninin yanılma payından daha az olan bir özellik taşıyor.”

‘İstihdam alanı geniş’

Prof. Dr. Özen, yapay zeka mühendislerinin gelecekte istihdam alanlarının geniş olduğuna dikkat çekerek “Yapay zeka, tıbbın dışında hukuk, güzel sanatlar, diş hekimliği, savunma sanayisi, istihbarat gibi bir çok alanda kullanılacak” dedi.

Hukuk alanında yapay zeka kullanımına örnek veren Özen, şu değerlendirmelerde bulundu: “Hukukta, çok uzun kanunlar var. Bu bilgiler uygun yapay zeka programlarıyla belli bir sorunu çözmek anlamında taratılarak, oradan çıkarılacak veriyle hukukçunun karar vermesi yine özünde olası hatayı azaltacak ve hukukçuya destek verecek. Yapay zekanın kullanım alanı çok daha fazla genişleyecek.”

"Yapay zeka doktorun yerini almaz"

Yapay zekanın radyoloji dışında tıpta birçok alanda kullanılacağını aktaran Özen, bu programların hekimlerin yerini alabileceğine yönelik değerlendirmelerin de çok uygun olmadığını vurguladı. Özen, “Bu bana göre çok doğru olmayan abartılı bir değerlendirme olur. Yapay zeka hekimlerin koydukları tanıyı daha az hatayla yapması, desteklemesi anlamında insan sağlığında teknolojinin katkısını getirmeyi sağlayacak. Doktorun tecrübesi ile birlikte tanıda ideal yakalanacak” dedi.

Yüksek maaş imkanı

Yapılan araştırmalar, önümüzdeki yıllarda yapay zeka alanındaki işgücü ihtiyacındaki artışın altını çizdi. Tencent Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelinde sadece 300 bin yapay zeka araştırmacı ve uygulayıcısı var. Ancak sektör milyonlarca uzmana ihtiyaç duyuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki teknoloji devleri, yapay zeka mühendisi pozisyonu için yüksek maaş taleplerinden şikayet ediyor. Yapay zeka alanında sadece birkaç yıllık tecrübesi bulunan kişilerin yıllık maaş beklentisi minimum 300 bin dolardan başladığı ifade ediliyor. Tecrübeli uzmanlarının maaşları ise yıllık, milyon dolarlar ile ölçülüyor. Tüm dünyadaki uzman sayısının ise 10 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.



