MFÖ Denizli’de sahne aldı

Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen konserde MFÖ sahneye ‘Ele Güne Karşı’ şarkısı ile çıktı.

BÜYÜK COŞKU

Grubun ardından seslendirdiği ve hafızalara kazınan ‘Sarı Laleler, Mecburen, Yandım, Yaşın 19 ve Ali Desidero’ gibi şarkılarında ise coşku tavan yaptı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

MFÖ, Denizliler için 19 şarkı seslendirdi. Konserin giriş ücretleri ise 84-200 TL arasında değişti.

Grup üyelerinin sahnede sergiledikleri performans ise konser sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.