Magazin MFÖ'den özel poz!

MFÖ'den özel poz!

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MFÖ'den özel poz!

MFÖ, 2 yıl aradan sonra ilk konserini İzmir’de verdi. Club Marvy’de sahneye çıkan grup, konser öncesi eski dostları Feride Edige ile deniz keyfi yaptı.

23 Temmuz 2021, Cuma 08:47 Son Güncelleme:
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Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, pandemi nedeniyle 1.5 yıl uzak kaldıkları dinleyicilerine nihayet kavuştu. Türk müziğinin önemli gruplarından MFÖ, bayramın ilk günü İzmir’deki Club Marvy Otel’de sahneye çıktı.

GEÇMİŞİ YÂD ETTİLER

MFÖ, hareketli performansıyla sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Grup üyeleri konsere deniz keyfi yaparak hazırlandı. Plajda eski dostları Feride Edige ile bir araya gelen Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur, eski günleri yâd etti.

Mazhar Alanson bu fotoğrafı 'İki yıl sonra ilk konserimizi verdik. İyi misafir ettiler, seyirci iyiydi… Biz de hasret kalmışız, 20 yıl sonra ilk defa üçümüz birlikte yüzdük elbet ki bir günlüğüne!' notuyla paylaştı.

Pro İletişim’in kurucusu Feride Edige, plajda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’la çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı:

“1968/69 Kalamış/Moda’dan 2021 Marvy’ye. Yaşayana, yaşatana, yaşadıklarımıza şükürler olsun.”

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