MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Ekonomik temeli olmayan döviz artışı ve enflasyon da değerlendirilmiştir.

Emeği geçen her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu dönemde her zamankinden daha dikkatli, uyanık ve şuurlu bir duruşa ihtiyaç duyulduğu karşımızdadır. Türkiye’yi kaosa sürmek için faaliyette beklenildiği ortadadır.

Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.

Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz. Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz.

Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.

CHP fırsatçıdır, faziletsizdir. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şeyi olmayan zillet ittifakı hareket etmektedir.

CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına, 'Özerklik' şartı ile PKK'nın tamam demesi hain bir pazarlığın devam ettiğini göstermiştir. HDP'nin ikizi CHP'nin var olan iradesi bir tarafta Demirtaş bir tarafta PKK'ya eşit paylar halinde bölüştürülmüştür.

Terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir. Acı verici tablonun saklanacak bir yanı kalmamıştır.

Kılıçdaoğlu’nun kokuşmuş açıklamalarının referansı HDP’dir.

Türkiye küresel sermeye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye uçuruma sürüklenmeyecektir. Darbeyle yapamadıklarını dövizle yapmak istemişlerdir.

Güven krizi için el ovuşturanlar kendi kuyularına düşecektir. Cumhur ittifakı birdir.