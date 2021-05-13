MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.

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Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Covid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz; Cenabı Allah'tan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.



