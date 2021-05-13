Siyaset MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

Siyaset

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkeş'in mezarını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti.

13 Mayıs 2021, Perşembe 10:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı nedeniyle Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, dua ettikten sonra Türkeş'in mezarına karanfil bırakıp, su döktü.


Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan Bayramı'nı milletçe tebrik ediyorum. Çok acılı günlerden geçiyoruz. Covid-19 yanında çevre ülkelerdeki büyük sıkıntılar, son Kudüs katliamları dikkate alındığı vakit hüzünlü ve buruk bir bayram geçirmekteyiz. İnşallah bayram sonrası huzur ve barış içinde bir Türkiye'yi görmek isteriz; Cenabı Allah'tan niyazımız budur" ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Babacan'ın itirafından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez konuştu