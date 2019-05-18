MHP’nin resmi Twitter hesabı üzerinden Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin kutlama mesajı paylaşıldı.

İŞTE BAHÇELİ'NİN MESAJI

Bahçeli, mesajında "Türk gençliğini sevgiyle selamlıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramlarını kutluyor, hepsini kucaklıyorum" ifadelerine yer verildi.

YÖRESEL KIYAFETLE POZ VERDİ

Mesajda ayrıca, Bahçeli’nin Ankara’da bulunan 'Devlet Bey' konağı önünde şalvar, yelek ve kasketten oluşan Adana yöresel kıyafeti ile çekildiği fotoğrafa yer verildi.