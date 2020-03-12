Siyaset MHP'den koronavirüs kararı

MHP'den koronavirüs kararı

Siyaset

MHP'den koronavirüs kararı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, belediye başkanları ile bir araya gelinecek toplantının koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

12 Mart 2020, Perşembe 15:13 Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya’da MHP’li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/sadirdurmaz/status/1238067344062271488


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