Siyaset MHP'li Çuhadaroğlu listeden düşürüldü

MHP'li Çuhadaroğlu listeden düşürüldü

Siyaset

MHP'li Çuhadaroğlu listeden düşürüldü

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nun MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldüğü açıklandı.

25 Haziran 2020, Perşembe 12:05 Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından 'Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü.' açıklamasında bulundu. 

Durmaz'ın açıklaması şöyle:

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde, Partimizden Sivas/Hafik Belediye Başkanlığına seçilen Sayın Selahattin Çuhadaroğlu, partimiz ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle, Belediye Başkanları Listemizden Düşürülmüştür.. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


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