MHRS'de Çin aşısı Sinovac için randevular yeniden açıldı
MHRS sisteminde Sinovac aşıları için randevular yeniden verilmeye başladı. Vatandaşlar bir süredir ilk doz Sinovac aşısı için randevu alamıyordu.
16 Haziran 2021, Çarşamba 15:51 Son Güncelleme:
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MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.
İLK DOZ İÇİN SİNOVAC RANDEVUSU ALINAMIYORDU
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Vatandaşlar, bir süredir ilk doz için Sinovac aşısı randevusu alamadığını belirtiyordu.
SGK ÇALIŞANLARI DAHİL EDİLMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada bugüne dek 35 milyon doz aşı uygulandığını duyurmuştu. Aşılama programına son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar dahil edilmişti.
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