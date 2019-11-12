Michael Schumacher'in eski menajeri ve dostu Willi Weber, elim kazanın ardından birçok kez Schumacher'i görmek için Corrina'ya ulaştığını fakat her defasında reddedildiğini açıkladı. Weber, 2013 yılından beri bitkisel hayatta olan eski arkadaşı Schumacher'in 20 yıl boyunca menajerliğini yapmıştı.

Weber'in iddiasına göre Corrina Schumacher, kendisini Michael Schumacher'in yanında istemedi. Weber, "Beni Michael'ın yanında istemiyor. Tek istediğim Michael'ın sağlık durumunu öğrenmek. Yanında olmak, elini sıkmak yüzüne dokunmak istiyorum. Ancak arkadaşımın yanında olmak istemem yasaklanıyor. Bu büyük bir saygısızlık ve ilkellik" dedi.









Gerçekler gizleniyor

Eski arkadaşıyla görüştürülmeme sebebinin gerekçesiyle ilgili de iddialarda bulunan eski menajer, "Beni reddetti çünkü gerçekleri hemen anlayacağımı biliyordu ve bu gerçekleri anlatacağımdan korktu. Michael'ı seven milyonlarca insan ve ve bu insanlar onun durumu bilmek istiyor. Corinna'nın Michael'ın sağlık durumuyla ilgili gerçekleri gizleme tutumunu anlamıyorum. Bir gün ayaklarının üzerinde onu göreceğimi umut ediyorum. Ve ben de Schumacher’i bir kez daha kucaklayabileceğim" diyerek eski dostuna olan özlemini aktardı.

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