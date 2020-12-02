Mick Schumahcer yeni sezonda Formula 1'de yarışacak. Haas takımıyla anlaşan Mick, babası Michael Schumacher'in izinden gidecek.

Resmi açıklamanın ardından kısa bir demeç veren Mick Schumacher, babası Michael Schumacher'i anmayı unutmadı. Mick, "Önümüzdeki sene Formula 1’de gridinde bulunacak olmam beni inanılmaz mutlu etti ve söyleyecek söz bulamıyorum. Buradan anneme ve babama olan sevgimi belirtmek istiyorum çünkü biliyorum ki bunların hepsini onlara borçluyum" dedi.

Ferrari Sürücü Akademisi'nden yetişen Mick Schumacher'in yeni takımı Haas, Ferrari motoru kullanıyor.