7 adet F1 şampiyonluğu ve 91 yarış birinciliği ve 155 podyumla tarihin en başarılı Formula 1 pilotu olan Michael Schumacher, 2013 yılında pilotluğu bıraktıktan sonra Fransa'da bir kayak kazası geçirmişti. O tarihe dönelim. Spiegel'deki habere göre:

29 Aralık 2013

Kayakta da en az Formula 1 pilotluğunda olduğu kadar iyi olan Schumacher, Fransa'nın Meribel adlı kayak alanında ailesiyle beraber tatildeydi. En büyük hobilerinden biri olan kayağı zaten uzun süredir yapıyordu.

29 Aralık günü 2 bin 700 metrelik yükseklikte kayarken, pistin işaretli bölgesinden biraz çıktı. Kaskındaki kamera sayesinde kaza anları saniye saniye incelenen Schumacher'in pistten çıktıktan sonra durumu toparlayamadığı ve sığ alana doğru giderek kontrolü tamamen yitirdiği görülüyor. Kayalık alana büyük bir hızla düşen ve kaskı kırılan Schumacher, bu kaza sonucunda çok ciddi şekilde travmatik beyin hasarına maruz kaldı. Dağ kurtarma ekiplerinin ilk yardımını yaptığı pilot, en yakın hastaneye götürüldü. Fakat durumunun orada tedavi edilemeyecek kadar ciddi olduğu anlaşıldı. Hızla Fransa'da Grenoble Üniversitesi Hastanesi'ne getirildi ve ameliyat edildi. İlk açıklama ameliyattan sonra Schumacher'in menajeri Sabine Kehm tarafından yapıldı. Kehm, "Michael, Fransız Alpleri'nde özel bir kayak gezisi sırasında kafasına darbe aldı, hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi" dedi.

30 Aralık 2013

Schumacher'in durumuna dair ilk açıklamalar yapıldı. Ciddi bir beyin yaralanması olduğu kamuoyuyla paylaşıldı. Doktorlar, durumu 'aşırı ciddi' olarak nitelendirdi. İkinci kez ameliyat edilen Schumacher'in yapay bir komada olduğu açıklandı. Yapay koma, ciddi durumlarda beynin hasar görmemesi için hastanın kontrollü olarak uyutulması anlamına geliyor.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, "Milyonlarca Alman gibi Şansölye ve Federal Hükümet üyeleri de Michael Schumacher'ın ağır kayak kazasından ötürü çok üzgün" dedi.

Ocak 2014

Schumacher'in menajeri Kehm, "Michael uzun sürebilecek bir iyileşme sürecinde olacak" açıklamasını yaptı. Elbette kimse bu sürecin 6 yıla yaklaşacağını tahmin edemedi.

Şubat 2014

Savcılık, Schumacher'in kazasına dair soruşturmayı kapattı. Herhangi bir üçüncü taraf suçlu bulunmadı. Pistte güvenlik ihmali tespit edilmedi. Schumacher'in aşırı hızlı olmadığı da kanıtlandı. . Alberville Başsavcısı Patrick Quincy, olayda kimsenin ihmali olmadığını açıklandı

Nisan 2014

Menajer Kehm, Schumacher'in bilincinin açıldığına ve uyanış emareleri gösterdiğine dair bir açıklama yaptı. Schumacher'in kişisel mahremiyetini ve ailesini korumak amacıyla her şeyi tıbbi ekibe bırakmak istediklerini ve daha fazla detay veremeyeceğini söyledi.

Haziran 2014

Kehm, Schumacher'in artık komada olmadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada "Michael Schumacher'in uzun sürecek rehabilitasyon sürecinin kamuoyunun gözünden uzak şekilde devam ettireceğiz ve buna anlayış göstermenizi bekliyoruz" dendi.

9 Eylül 2014

Schumacher'in ekibi, pilotun klinikten ayrıldığını ve eve yerleştirildiğini açıkladı. Doktorlar ve hemşirelerle beraber özel bir bakım ekibi, Schumacher'in İsviçre'de Cenevre Gölü'ne yakın yerdeki evine götürüldü. Schumacher, herkesin gözünden uzak tutuldu.

Ekim 2014

Schumacher'i aylarca tedavi eden, Grenoble Üniversitesi'nden Jean-Francois Payen, bir radyoda "Travma sonrası yaşama tutunma çabası aşama aşama devam ediyor. Aileyi ziyaret ettim ve sürece katkıda bulunmaya çalıştım. Michael'in eşi Corinna, müthiş bir özenle ona bakıyor. İlerleme için her şey yapılıyor" dedi.

Kasım 2014

Menajer Kehm, Schumacher'inki kadar ciddi bir durumda yapılacak her şeyin tüm ciddiyetle yapıldığını fakat tamamen uyanması için şu an için net bir şey söylemenin mümkün olmadığını söyledi.

Mayıs 2015

Açıklama süreleri arasında zaman uzamaya başladı. Menajer Kehm, Schumacher'in aşama kaydettiğini açıkladı. Bununla beraber durumun ciddiyetinin hala devam ettiğini ve bu gibi hayati yaralanmaların ciddiyetinin göz önünde bulundurulması geretktiğini söyledi. Uzun zaman alacağını yine ve yine belirtti.

Bu süreçten sonra ailesinden ve menajerinden yıllarca resmi bir açıklama geldi. Gazete spekülasyonlarından ibaret olan söylentiler haricinde bir şey bilinemedi. Mayıs 2017'de Hamburg bölge mahkemesi, 'Bunte' isimli bir dergiyi Schumacher hakkında spekülatif haber yapmaktan ötürü 50 bin euro ödemeye mahkum etti. Dergide "Bir Noel mucizesinden fazlası: Schumacher tekrar yürüyebilir" şeklinde bir haber yer almıştı. Schumacher'in avukatları ise bunu reddetti.

Ocak 2019

Schumacher'in doğum günüydü ve o, 50 yaşına bastı. Ailesi, 50'nci yaş gününde şu açıklamayı yayınladı: "Michael'ın 50. yaşını birlikte kutlayacağımız için çok mutluyuz. Kalbimizin en derinlerinde bunu hep beraber yapacağımız için hepinize çok teşekkür ediyoruz" diyen ailesi, Keep Fighting kurumu ile birlikte Michael'a hediye olarak sanal bir müze hazırladıklarını söyledi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Keep Fighting Kurumu olarak ona bir hediye hazırladık. Sanal bir müze… Resmi Michael Schumacher aplikasyonu yarın çıkacak ve onun başarılarını tekrar görebileceğiz. Bu aplikasyon, onun hakkını vermek için yaptığımız dönüm noktalarından biri. Başarılarını bu şekilde kutlayacağız. Umarım keyif alırsınız. Michael, yaptıklarıyla gurur duymalı, bizler de onunla gurur duymalıyız. Onu hatırlamak ve zaferlerini kutlamak istiyoruz."

Eylül 2019

Şu anda ise Schumacher'in uyandığıyla ilgili yeni spekülasyonlar var ve çok ciddi basın organlarında bu haber yer aldı. Avukatlar 2015 yılındaki gibi tekrar devreye girip yalanlayacak mı yoksa sessiz mi kalacaklar, bunu göreceğiz. Schumacher ailesi ve menajerleri tarafından şu an için herhangi bir açıklama gelmedi.





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