Microsoft, 2030 yılında sıfır atık üretecek

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) açıkladığı verilere göre insanlar her yıl 11 milyar ton atık üretiyor. Dünya ekonomisinin çarklarını döndüren tüm sektörlerin ve gündelik yaşantımızın yan ürünü olarak niteleyebileceğimiz atıklar topraklarımızı ve sularımızı kirletiyor; kaynaklarımızı kurutuyor ve soluduğumuz havayı zehirliyor. Atıkların oluşumuyla, dağılımıyla ve yok edilmesi için yürütülen faaliyetlerle artan karbon emisyon oranlarını düşürmek ve dünya ekosistemini korumak için acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Microsoft; operasyon, ürün ve paketlemeden kaynaklı atık miktarını 2030’a kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıkladı.

Sıfır atık hedefi, Microsoft’un sene başında açıkladığı çevresel sürdürülebilirlik girişiminin üçüncü ayağını oluşturuyor. Şirket, “karbon-su-ekosistem-atık” olarak dört ana başlık altında ele aldığı çevresel sürdürülebilirlikle ilgili iddialı hedefler koyduğu gibi; iş ortaklarını, çalışanlarını ve müşterilerini de aynı hedef doğrultusunda çaba göstermeleri için teknolojisiyle destekliyor.

Yıllık olarak ortaya çıkan 300 milyon metrik ton plastik atığın %50’sini tek kullanımlık plastikler; diğer %50’sini ise paketlemede kullanılan plastikler oluşturuyor. Bu kapsamda Microsoft, ilk olarak 2025 itibarıyla paketleme hattında tek kullanımlık plastik kullanımını sıfıra indirmeyi planlıyor. Şirket aynı zamanda yeni teknolojiler kullanarak atık giderlerini de azaltmayı hedefliyor.

Microsoft, giderek artan bulut depolama talebine cevap verebilmek amacıyla veri merkezinin ve söz konusu merkeze enerji sağlayan 3 milyon servis sağlayıcı ve bağlantılı donanımın da genişlemesi gerektiğini belirtiyor. Ancak günümüzde ortalama ömrü 5 sene kadar olan bu merkezlerin aynı zamanda dünyada artış gösteren e-atık problemine sebep olan etmenler arasında yer aldığı da biliniyor. Atık üretimini sıfırlama hedefi doğrultusunda, türünün ilk örneği olan Microsoft Dairesel Merkezleri’ni kurmaya hazırlanan Microsoft,böylece sahip olduğu sunucu ve donanımların yeni amaçlarla kullanılmasını ve geri dönüşüme dahil edilmesini planlıyor. Microsoft Dairesel Merkezler öncelikle yeni ve büyük bir ana veri merkezinin kampüslerinde yer alacak ve daha sonra mevcut merkezlere eklenecek.





Sunucuların ömrünü uzatmaya yardımcı olacak ve üretilecek atık miktarını minimize edecek Microsoft Dairesel Merkezleri’nde makine öğrenmesi kullanılarak kullanım süresi dolmuş sunucu ve donanımlar tespit edilebilecek; yeniden kullanılabilecek parçalar ayrılacak. Sökme, takma, yeniden kullanma ve geri dönüşüme kazandırma gibi süreçler etkin olarak yürütülerek yeni nesil ekipmanların sürdürülebilir hale getirilmesine de katkı sağlanacak. Pilot uygulama sonucunda lojistik giderleri düşürerek karbon emisyonunu da azalttığı belirtilen Microsoft Dairesel Merkezleri’nin, 2025 sonuna kadar sunucuların ve ekipmanların yeniden kullanımını %90 oranında arttırması bekleniyor.