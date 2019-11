Microsoft, Age of Empires 4’ü resmen tanıttı

Microsoft, Age of Empires 4’ü resmen tanıttı ‘Strateji oyunlarının babası’ konumunda olan efsane oyun Age of Empires 4 bir tanıtım videosuyla birlikte resmen tanıtıldı. Oyunun çıkış tarihi ve genel hikayesi şu an için belirsizliğini koruyor. Bu kısa video tüm bu belirsizliklere rağmen tüm ‘AoE’ fanlarını aşırı heyecanlandırmış durumda.