Microsoft, eski bilgisayarlara da Windows 11 yükleme şansı verecek

Microsoft, Windows 11’i duyurması ile beraber güvenlik sağlayan TPM 2.0 çipini zorunluluk haline getirmişti.

AMD’nin Zen 1 CPU’ları konusunda açıklama yapan şirket, ''AMD ile ortaklaşa birinci nesil AMD Zen işlemcilerini analiz ettikten sonra, desteklenen CPU listesine ekleme yapılmayacağının sonucuna vardık'' diyor ve minimum gereksinimleri karşılamayan sistemlerin yüzde 52 ve daha fazlasın da kernel modu çökmesi yaşandığını ifade ediyor.

Microsoft, yeni yaptığı duyuru ile, Intel’in Core X, Xeon W serilerine destek sunarken, son yıllarda donanım üreticilerini benimsemeye teşvik ettiği daha temiz ve güvenli bir sürücü tasarımı olan DCH 'Bildirime Dayalı, Bileşenli Donanım Destek Uygulamaları' ile gelen sistemlerde Core 7820HQ yongasını da destekleyecek.

Eski bilgisayarın Windows 10 sürümünden Windows 11’e yükseltme ile geçiş yapılamayacağını, ancak Windows 11’in ISO dosyası üzerinden kurulabileceğini söyleyen şirket, ISO dosyası üzerinden kurulum yapacak kişilerin, sistem uyumluluğu ve güvenirliliği konusunda garanti sunmadıklarını, risklerin kullanıcılara ait olması şartıyla yüklemelere olanak tanıyacaklarını bildirdi.