Yakın zamanda piyasaya sürülen Microsoft Flight Simulator, joystick ile en çok keyif alınan oyunlardan biri. Ancak bu denetleyicilerden birini bulmak zor. Yapılan açıklamalara göre joystick’lerin stoklarının tükendiği ve gelecek aylarda stoklara tekrardan girebileceği söyleniyor.

Birkaç ay içinde, Star Wars: Squadrons piyasaya sürülecek. Bu oyunun da joystick satışlarına etki yapacağı söyleniyor.

Donanım satışlarını da etkiledi

Oyun endüstrisi konusunda uzmanlaşmış bir analiz şirketi olan Jon Peddie Research (JPR) tarafından yapılan analizde, Microsoft Flight Simulator’un piyasaya sürülmesinin ardından donanım sektöründeki satış etkisine bakıldı. Bu oyunun çıkmasının ardından yeni işlemci, ekran kartı gibi donanım yükseltmeleri, uçuş için direksiyon setleri, simülasyon bileşenleri ve VR satışlarına bakan JPR, tüm bu bileşenler düşünüldüğünde 2,6 milyar doların üzerinde donanım satışı yapılmasının beklendiği belirtildi.

Önümüzdeki 3 yıl içinde 2,27 milyon adet Flight Simulator 2020 satışının gerçekleşeceğini öngören JPR, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek için donanıma da yatırım yapacağını söyledi



