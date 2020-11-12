Microsoft, Xbox All Access hizmetini Türkiye’de kullanıma sunacak
Microsoft, Xbox All Access hizmetini Türkiye’de kullanıma sunmaya hazırlandığını duyurdu. Xbox All Access ile Xbox Series X ve S konsollarını aylık ödemelerle alabilir, ayrıca Game Pass Ultimate ekstrası ile de oyun oynayabilirsiniz.
12 Kasım 2020, Perşembe 10:28 Son Güncelleme:
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Microsoft, Xbox All Access adıyla aylık ödemeli Xbox sahibi olabileceğiniz hizmet ülkemize de sunacak. Xbox All Access hizmeti tüketicilerin belirli bir aylık ödeme ile Xbox konsollarına sahip olmasını sağlıyor. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil. Böylece hem Xbox konsolu hem de pek çok oyuna ücretsiz erişim mümkün oluyor.
ABD’de Xbox All Access servisi Series X konsolunu ayda 35 dolar ödeyerek 24 aylık ödeme ile sunuyor. Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi.
Donanımhaber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik'e açıklamalarda bulunan Xbox Türkiye yöneticilerinden Halil Gökoğlu, hizmetin Türkiye'ye gelmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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