Microsoft, Xbox All Access hizmetini Türkiye’de kullanıma sunacak

Microsoft, Xbox All Access adıyla aylık ödemeli Xbox sahibi olabileceğiniz hizmet ülkemize de sunacak. Xbox All Access hizmeti tüketicilerin belirli bir aylık ödeme ile Xbox konsollarına sahip olmasını sağlıyor. Bu servise Xbox Games Pass Ultimate aboneliği de dahil. Böylece hem Xbox konsolu hem de pek çok oyuna ücretsiz erişim mümkün oluyor.

ABD’de Xbox All Access servisi Series X konsolunu ayda 35 dolar ödeyerek 24 aylık ödeme ile sunuyor. Series S konsolunun aylık fiyatı ise 25 dolar olarak belirlendi.

Donanımhaber Genel Yayın Yönetmeni Mesut Çevik'e açıklamalarda bulunan Xbox Türkiye yöneticilerinden Halil Gökoğlu, hizmetin Türkiye'ye gelmesi için altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



