Microsoft, Xbox için ödeme seçeneklerinden birini Bitcoin yapabilir

Xbox kullanıcıları için bir anket yayımlayan Microsoft, alternatif ödeme yöntemleri arasına Bitcoin ile ödeme seçeneğini de ekledi. Kullanıcıların bu yöntemi kullanıp kullanmak istemediğini ölçmek isteyen Microsoft, ilerleyen dönemde aldığı geri dönüşlere göre bir hamle yapabilir.

Anket ile kullanıcıları sorulan diğer sorularda ise karşımıza şunlar çıkıyor:

Xbox'taki ürünler için nasıl ödeme yapıyorsunuz?

Xbox'ta ürünler satın almak için desteklenen ödeme yöntemlerinin sayısı hakkında düşünceleriniz neler?

Xbox'ta diğer ödemi yöntemlerinden hangisini kullanmayı tercih edersiniz?

Tercih ettiğiniz ödeme yöntemi mevcut olmadığı için Xbox'ta satın almaktan vazgeçtiğiniz bir durum söz konusu oldu mu?

Bu sorulardan üçüncüsüne ise Bitcoin seçeneğini ekleyen şirket, ilerleyen dönemde vereceği kararlarda Bitcoin'i sistemine dahil edeceğini düşündürüyor.