Bilim & Teknoloji Microsoft, Xbox'ın 20. yılına özel metaverse müzesi hazırladı

Microsoft, Xbox'ın 20. yılına özel metaverse müzesi hazırladı

Bilim & Teknoloji

Microsoft, Xbox'ın 20. yılına özel metaverse müzesi hazırladı

Microsoft'un oyun konsolu Xbox 20. yaşına giriyor. Şirket Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek mümkün.

27 Kasım 2021, Cumartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Microsoft'un Xbox adındaki oyun konsolu 20. yaşını kutluyor. Şirket bu etkinlik kapsamında bir müze kurdu. Muadillerinden farklı olarak bu müze sanal ortamda oluşturuldu.

Metaverse şeklinde tasarlanan müze bir sanal evrenin nasıl olabileceğine dair fikir veriyor. Bu evrende 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşlarını görebiliyorsunuz. Ayrıca Xbox hesabınızla giriş yaparsanız kişiselleştirilmiş bir evrene de erişebiliyorsunuz.

Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor. Her anın kendine ait bir linki bulunuyor. İsteğe göre bu linkler başkalarıyla paylaşılabiliyor.

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