Microsoft Surface Duo adlı katlanabilir telefonunun 10 Eylül'de satışa çıkacağını açıkladı. İki adet 5,6 inç büyüklüğünde (1800 x 1350 piksel) AMOLED ekrana ev sahipliği yapan telefon Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Cihaz açıldığında ise 8,1 inç boyutuna ulaşıyor ve 2700×1800 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setinden alan Microsoft’un çift ekranlı katlanabilir ürününde ayrıca 6 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kutusundan Android 10 işletim sistemi ile çıkan Microsoft Surface’ Duo’nun önümüzdeki dönemde Android 11’e yükseltileceği marka tarafından ifade ediliyor.

Telefonda 11 MP’lik çözünürlük sunan kamera yer alıyor. 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı yapabilen Microsoft Surface Duo’nun bu özelliği portre modu gibi farklı seçeneklerde de kullanılabiliyor.

Batarya kapasitesi 3,557 mAh olan cihazın 18 watt’lık hızlı şarj desteği olduğunu bilgisini veren Microsoft, cihazın kullanıcıya ne kadar pil ömrü sunacağı ise henüz bilinmiyor

Microsoft Surface Duo’nun 128 GB'lık modeli 1399 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.