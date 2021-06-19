Mide bulantısına iyi gelen besinler

Zencefil

Zencefil ile ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma mide bulantısına iyi geldiğini göstermektedir. Zencefil, mide bulantısı semptomlarını iyileştirmek için merkezi sinir sisteminiz ve mideniz ile etkileşime girdiği düşünülen gingerol, paradol ve shogaol gibi biyoaktif bileşikler içerir .

Birkaç küçük çalışma, zencefilin ameliyat ve kemoterapinin neden olduğu mide bulantısını azaltabileceğini göstermektedir. Ek olarak, zencefil hamilelik sırasında sabah bulantıları için güvenli ve etkili bir tedavi olabilir.

Terapötik etkilere ulaşmak için gerekli olan zencefil miktarı konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen, çoğu çalışmada günde 0.5-1.5 gram kurutulmuş zencefil kökü eşdeğeri kullanılmaktadır.

Zencefil genellikle çay, zencefilli bisküvi, kristalize zencefil şeklinde tüketilir. Ayrıca suplement şeklinde de alınabilir. Zencefili her türlü salataya, çorbalarınıza, sebze yemeklerine, ana yemeklere ekleyebilirsiniz.

Muz

Özellikle mide bulantınız kronik bir durumdan kaynaklanıyorsa muz sizin için doğru besinlerden biri olabilir. Muz, hasta olduğunuzda bile yenmesi kolay, besleyici, enerji yoğun bir atıştırmalıktır . Ayrıca; muz, kusma veya ishal sonrasında vücudun kaybettiği potasyumun yerini almasına da yardımcı olur.

1 orta boy muz 105 kkalori enerji, 27 gram karbonhidrat, günlük potasyum ihtiyacınızın% 12'sini ve günlük B6 vitamini ihtiyacının % 22'si içerir

Elma püresi ve diğer haşlanmış meyveler Kemoterapi gören kişilerde yapılan bir araştırma, elma püresi, süzme peynir ve vanilyalı dondurma içeren hafif, hafif bir diyetin daha iyi gıda alımına ve daha az mide bulantısı ve kusmaya neden olduğunu görülmüştür. Elma püresi iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve mide sağlığına dosttur.

Et suyu

Mide bulantısı olduğunda sıvılar genellikle daha iyi tolere edilir. Bu nedenle et suyu ve çorbalar mide bulantısından kurtulmak için iyi bir ilk adım olabilir. Ayrıca, kusuyorsanız veya ateşiniz varsa özellikle önemli olan hidrasyon ve elektrolit sağlarlar.

Bir fincan (240 ml) tavuk suyu, tuz için önerilen günlük alım miktarının % 16'sını, potasyum ihtiyacının % 8'ini ve niasin için de % 8'ini içerir.

Et suyuna tavuk parçaları veya sebze ekleyerek ek kalori, protein, posa, vitamin ve mineraller sağlayabilirsiniz.

Nane , papatya, limon çayları

Nane ve papatya çayının ve limon kokusunun özellikle kadınlarda mide bulantısını azaltabildiği ile ilgili bazı çalışma sonuçları mevcuttur. Bu bitki çaylarını sıcak veya soğuk şekilde hazırlayarak araöğünlerde içebilirsiniz.

Tuzlu kraker , Tost gibi kuru besinler

Tost veya çubuk kraker gibi besinler, mide asidini azaltmaya ve sindirim sisteminizi sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Krakerlerinizi tam buğday unundan kendi mutfağınızda hazırlayarak günlük lif alımınıza da katkı sağlamış olursunuz.





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