Mide rahatlatan soğuk çorba tarifi

Malzemeler: 1 çay bardağı haşlanmış aşurelik buğday 2 su bardağı yoğurt Küp şeklinde doğranmış 3 salatalık Küp şeklinde doğranmış kırmızı biber Yarım demet nane Az tuz

Yapılışı: Tüm malzeme karıştırılır. Taze tane yaprakları ile servis edilir. Susamayı azaltır ve gün içinde kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar.







