Yemek Mide rahatlatan soğuk çorba tarifi

Mide rahatlatan soğuk çorba tarifi

Yemek

Mide rahatlatan soğuk çorba tarifi

Ramazan'da en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi de midemizi rahatlatacak mis gibi bi çorba. Mide rahatlatan çorba tarifimizi hem sahur hem de iftar için düşünebilirsiniz...

20 Nisan 2021, Salı 14:02 Son Güncelleme:
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Malzemeler: 1 çay bardağı haşlanmış aşurelik buğday 2 su bardağı yoğurt Küp şeklinde doğranmış 3 salatalık Küp şeklinde doğranmış kırmızı biber Yarım demet nane Az tuz 

Yapılışı: Tüm malzeme karıştırılır. Taze tane yaprakları ile servis edilir. Susamayı azaltır ve gün içinde kendinizi daha tok hissetmenizi sağlar.


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