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Ne zaman geleceği belli olmayan davetsiz misafir migren, hayatımızı olumsuz etkiyor. Çoğu kişi migren ağrısını hemen dindirmek için ilaçlara sarılıyor. Ancak migren ağrısını çabucak dindirecek yiyecekler de var. İşte migren ağrılarını dindiren 8 besin…

1-AVOKADO

Avokadonun her derde deva bir meyve olduğu artık bilinen bir gerçek.

Antioksidan açısından oldukça zengin olan avokado, sadece baş ağrınızı dindirmekle kalmaz, aynı zamanda tamamen iyileşmeyi de sağlar.

2-İNCİR

Vücut yararlı olan incirin migren ağrıları için de faydası olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre incir, içeriğindeki potasyum sayesinde baş ağrısını geçirmeye yardımcı oluyor.

3-SOMON

Omega-3, folik asit ve B2 vitamini açısından zengin olan somon, vücut direncini artırarak çeşitli baş ağrılarını dindirir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek migreni sonlandırır.

4-TATLI PATATES

Lezzetli olmasının yanı sıra pek çok faydaya sahip olan tatlı patates adeta bir migren savaşçısı.

C vitamini, B1 vitamini ve potasyum bakımından zengin olan tatlı patates migren ağrısından muzdarip olan kişilerin rahatlamasını sağlar.

5-KARPUZ VE HAVUÇ

Baş ağrıyınca su içmek gerektiğini herkes bilir. Söz konusu migren ağrıları olunca da su bakımından zengin olan besinleri tüketmek de ağrıların yok olmasını sağlar.

6-KİNOA VE LAHANA

Magnezyum ve demir bakımından zengin olan kinoa ve lahana, sizi migren ağrılarından uzak tutar.

Lahanın içindeki lif ve omega-3, migrene karşı direncinizi artırır.

7-YOĞURT

Araştırmalara göre yoğurt, migren ağrılarına karşı en etkili besinlerden biri. Her gün yoğurt yemek migren ataklarını sonlandırır.

8- LİMON SUYU

C vitamini bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendirerek migrenle savaşmanıza yardımcı olur.



