Armağan Çağlayan'ın YouTube hesabına konuk olan Mika Can Raun'un hayatı merak ediiyor. Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen hale gelen Mika'nın büyük bir takipçi kitlesi var. Peki ama Mika Can Raun kimdir?

Mika Can Raun kimdir?

Mika Raun aslen Şanlıurfalı. Büyükada'da yaşayan Mika Can Raun aynı zamandır şiir yazıyor. Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı eğitimi görüyor. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirleri konusunda iddialı olduğunu söylüyor.

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Bir süre İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşadı, ardından dikkat çeken içerikler hazırlayıp açtığı YouTube kanalında paylaştı. Çektiği videolar ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Mika Can Raun'un 39 kilo olduğu biliniyor. Boyu ise 1.79. 15 yaşından beri kendi parasını kazanmaya çalışan ve maddi konuda ailesinden yardım almadığını söyleyen Mika Can Raun dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

Mika Raun hakkında sosyal medyada ne dediler?