Magazin Mika Can Raun kimdir? Mika Raun sevgilisi kim? Mika Raun instagram adresi

Mika Can Raun kimdir? Mika Raun sevgilisi kim? Mika Raun instagram adresi

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Mika Can Raun kimdir? Mika Raun sevgilisi kim? Mika Raun instagram adresi

Mika Can Raun, Tiktok ve Instagram'ın en yeni fenomenlerinden biri. Mika Can Raun son olarak televizyoncu Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu ve hayatı merak edilmeyi başladı. Tabii bir de Mika Raun'un Instagram adresi ve sevgilisi...

11 Aralık 2020, Cuma 10:51 Son Güncelleme:
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Armağan Çağlayan'ın YouTube hesabına konuk olan Mika Can Raun'un hayatı merak ediiyor. Sosyal medyada çektiği videolarla fenomen hale gelen Mika'nın büyük bir takipçi kitlesi var. Peki ama Mika Can Raun kimdir?

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Mika Can Raun kimdir?

Mika Raun aslen Şanlıurfalı. Büyükada'da yaşayan Mika Can Raun aynı zamandır şiir yazıyor. Marmara Üniversitesi'nde senaryo yazarlığı eğitimi görüyor. İlkokulda şiir yazmaya başlayan Mika Can Raun, şiirleri konusunda iddialı olduğunu söylüyor. 

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Bir süre İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşadı, ardından dikkat çeken içerikler hazırlayıp açtığı YouTube kanalında paylaştı. Çektiği videolar ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Mika Can Raun'un 39 kilo olduğu biliniyor. Boyu ise 1.79. 15 yaşından beri kendi parasını kazanmaya çalışan ve maddi konuda ailesinden yardım almadığını söyleyen Mika Can Raun dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

Mika Raun hakkında sosyal medyada ne dediler?

  • Kafasına hayranım. Böyle eksantrik, ayrıksı gençlere ihtiyacımız var. Sanatçı adayı olan gizli yeteneklere ne olmak ya da ne olmamak yönünden esin kaynağı olurlar.
  • Kesinlikle normal bir zekaya sahip değil, Tim Burton tarzı bir yönetmen olacağını düşünüyorum.
  • İlginç ve düzgün diksiyonlu, tiyatral mimikli, değişik bir adam.
  • Anime tripleri başarılı ve doğal komik bir sıfatı var. Tiyatro geleneğimizde doğal komikliğin yeri vardır. Oyunculuk eğitimi filan alırsa hem altın bileziği olur hem kendini sanatla ifade eder, böylece topluma ve kendine faydalı bir birey olabilir. 
  • Bu yaşında istediği gibi davranabilmesine hayranım.
  • Sayesinde twerk yapmayı öğrendim.
  • 18 yıla bu kadar saçma sapan olayı sığdırabilmiş oluşu çok garip.

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