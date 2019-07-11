Mikromekanik için 60 öğrenci alınacak

Lisede, makine teknolojisi alanı altında mikromekanik dalı açıldı. Mikromekanik bölümüne Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınav puanıyla 60 öğrenci yerleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü mikromekanik dalında eğitim verebilmek için Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) ile ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği ’protokolü imzalamıştı. Başarılı öğrencilere TÜSAD tarafından burs verilecek. Mikromekanik; otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay-havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılıyor.