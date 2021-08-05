İşte dakika dakika orman yangınlarında yaşananlar...

01.09: Muğla'nın Menteşe ilçesinde yangının tehdit ettiği bir yerleşim yerinde yaşayanlar tahliye edildi. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Aracı olmayan vatandaşların tahliyesi de ekipler tarafından sağlandı.

00.35: CNN Türk Muhabiri Mustafa Berber'in verdiği bilgilere göre; Muğla/Milas'ta devam eden orman yangını Bayır ve Gürceğiz'e ulaştı. Yangın, Yeniköy Termik Santreli'ne yaklaştı. Ekipler santral çevresinde olası yangın için çalışmalara başladı ve tüm önlemleri aldı. Yangın termik santrale yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise tahliye edildi.

00.30: Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Karşıyaka Mahallesi Düzen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, iş makineleri, itfaiye ekipleri ile 5 TOMA ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

00.10: Isparta'da Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangınının 4'üncü gününde hem karadan hem havadan söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gün boyunca 6 helikopter ve 1 uçakla havadan, çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, sulama tankeri, iş makinesi ve dozerlerle de karadan müdahale edildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Ukrayna'dan bugün Isparta Süleyman Demirel Havalimanına gelen 5 helikopter, farklı bölgelerde devam eden orman yangınlarına müdahale etmek için havalandı. Sütçüler Çandır bölgesinde 4 gündür devam eden orman yangınına havadan ilk kez bu akşam müdahale edildi. Yıldız Mahallesinde gece alevlerin yükseldiği bölgeye müdahale eden gece görüşlü helikopterler, yangının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyor.

23.34: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yangın söndürme çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun gayretleriyle devam ediyor. 197 yangından 185’i kontrol altına alındı. Çok yakında tüm yangınları söndüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

"44 İLDE 191 ORMAN YANGININI KONTROL ALTINA ALDIK"

22.54: Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi verdi. Muğla'da 7, Antalya'da 2, Adana, Aydın, Isparta ve Denizli'de birer yangının devam ettiğini gösteren infografiği de paylaşan Pakdemirli, "'Ormanın Kahramanları'nın 6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

22.01: Antalyanın Manavgat ilçesi Beydiğin Mahallesinde başlayan orman yangını, İbradı ilçesinde de etkili olmaya devam ediyor. Yangın, yılkı atlarının bulunduğu Eynif Ovası'nı çevreleyen dağlara ulaştı. Ormana, Katrancı, Belbaşı ve Gölcük mevkileri üzerindeki yangından dolayı Eynif Ovasında yoğun duman oluştu. Ovadaki duman nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

21.32: Muğla'nın Milas ilçesinde Ören mahallesinde etkili olan alevler, bölgede kontrol altına alındıktan sonra Akçakaya mahallesine sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ederken yangının yerleşim noktalarına yakın olması nedeniyle mahalle tahliye edildi.

21.05: Bakan Pakdemirli: 126 kırsal alanda yangınlara müdahale yapılıyor. Pazar günü rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Bildiğiniz üzere yangınlar ile ilgili çalışmalar ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. Termik santralde çok önemli bir hasar olmadı. Hava söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar sahadan çıkartılacak, ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak. Geleceğe Nefes Kampanyasıyla 252 milyon fidanı, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Ağaçlandırma konusunda Avrupa'da ilk sıradayız. 4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz.Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

Bakan Soylu: Yangın ve afet sebebi ile hayatını kaybedenere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir taraftan yangınla mücadele aynı kararlılık ve disiplin ile devam ediyor. Diğer taraftan vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı meseleleri karşılamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır. Toplam 156 bina acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı konumdadır. 77 konut da aynı kapsamdadır. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de AFAD toplam buraya 20 milyon liralık bir yardım göndermiştir. Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem gerçekleştirildi.

20:40: Ankara Valiliği: Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında belirli mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül tarihleri arasında, yasaklanmıştır.

"YARIN İÇİN UMUTLUYUZ"

20.28: Bakan Çavuşoğlu: Düne göre daha iyi durumdayız. Bazı cephelerde kontrol altına aldığımız gibi soğutma çalışmaları da başlamıştır. Soğutma çalışmaları yerlerinden 500 metre ötelere yangının sıçradığını gördük. Her noktada ekiplerimiz anında mücadele ediyor. Bugün havadan ve karadan 1800 araçla yangına müdahale ettik. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar.

Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızla karşılanması için etkin bir biçimde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

19.30: DHA Muhabiri Alpaslan Çınar, Manavgat'taki son durumu şöyle aktardı: Bugün nem yüzde 25'leri gördü, rüzgarın da etkisini yitirmesiyle işler kolaylaştı. Kızıldağ'da yangın kısmen söndürüldü. Yangın bugün başka bir yerde devam ediyor. Alara Çayı'nın olduğu vadide devam ediyor.

MARMARİS'TE UMUTLANDIRAN GELİŞMELER

CNN Türk Muhabiri Sinan Kunter, Marmaris'e bağlı Turgut köyündeki durumu aktardı: Marmaris Turgut köyünde söndürme çalışmaları soğutma çalışmalarına döndü. Havadan çalışma da sürüyor. Helikopterlerin yaptığı son uçuşlar bunlar. Güneş battıktan sonra çalışamıyorlar. Yangınla mücadelenin yanında bir de köylüye yardım konusu var. Çok güzel anlara tanıklık ettik. Son yangının söndürülmesinin ardından adeta bir düğün alayı gibi yangın söndürme ekipleri alkışlandı. Ve şimdi de Turgut köyünün hayvancılıkla ulaşan halkına saman balyaları veriliyor.

19.05: DHA Muhabiri Davut Can, Orhaniye'den son durumu aktardı: Marmaris'te Orhaniye'ye bağlı Kızkumu mevkiindeyiz. İki gündür alevler Kızkumu'nu çevreleyen dağlarda etkisini sürdürüyordu. Turgut Mahallesi'ndeki yangının da kontrol altına alındığını gözlemliyoruz. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Dağların etekleri ile yerleşim yerleri arasına set çekildi. Ekipler 7/24 orada nöbet beklediler. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellediler. Bir yandan soğutma çalışması da devam ediyor. Bir yandan da ekipler rehavete kapılmıyor.

18.54: Muğla'nın Milas ilçesinde, alevlerin sıçradığı Kemerköy Termik Santrali'nden yapılan yazılı açıklamada, santraldeki yangının etkileri nedeniyle çevreye zarar verebilecek herhangi bir unsurun bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, yapımı 1986-1995 yılları arasında tamamlandığı belirtilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri'nin, 1070 MW kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşıladığı ve baz yük santrali olma özelliğiyle ülkemizin önemli milli servetlerinden biri olduğu ifade edildi.

18.26: Muğla'nın Milas ilçesinde yer alan makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 1'i ise adliye kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bodrumun Mumcular Mahallesi'nde ormanlık alana sigara izmariti atarak yangın çıkmasına neden olan 3 şüpheli de tutuklandı.

18.20: Sağlık Bakanlığı ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve birçok bölgeye yayılan yangından etkilenen vatandaşlara yönelik sağlık taraması ve psikososyal destek hizmeti sunuyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren 1 doktor, 1 hemşire, 1 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzmanından oluşan ekip, yangından etkilenenlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.



