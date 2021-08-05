MİLAS BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Tokat, tahliye kararının ardından ilçesi araçlarıyla tahliye edecek vatandaşların Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanmalarını istedi. Telaşa, kargaşaya ve heyecana gerek olmadığını ifade eden Başkan Tokat, "Soğuk kanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız." dedi. Ören Marina’da bin 500 kişilik çıkarma gemisinin hazır şekilde beklediğini kaydeden başkan Muhammet Tokat açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşerilerim, yaklaşık 1.5 saat kadar önce aldığımız bir haber ve siren sesleriyle yangının Kemerköy Termik Santraline ulaşmış olduğunu öğrendik. Hemen oraya gitmek için yola çıktık, fakat yolların kapatıldığını ve bu civarda kesin talimatla bir tahliye işleminin uygulanmakta olduğunu gördük ve derhal belediye binamıza döndük. Bu süre içerisinde, kaymakamımızla yaptığımız görüşmeye göre, Muğla Valiliğince alınan kararla Ören ve çevresindeki mahallelerin boşaltılmasına karar verildiğini öğrendik.

Bu hemşehrilerimizin güvenliği için derhal uyğulanması gereken karardır. Valilik, Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi yönünde karar aldı. Tahliye için vatandaşlar Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanılabilir. Bunlar araçları ile gidebilecek hemşehrilerimiz içindir. Aracı olmayan hemşehrilerimiz için Ören Marina’da bin 500 kişilik çıkarma gemisi hazır beklemektedir. Tahliye işlemleri zabıta ve jandarma ekiplerimizin koordinesinde yürütülmektedir.

Telaşa, kargaşaya ve heyacana gerek yoktur. Soğuk kanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız. Resmi açıklamalar dışında, hiçbir açıklama, sosyal medya paylaşımı ve kulaktan dolma bilgilere itibar etmeyiniz. Her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız, günlerdir yaptığım uyarılara rağmen bu sonucun yaşanmasından son derece üzgünüm."

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden orman yangının Kemerköy Termik Santraline sıçramasının ardından, Muğla Valiliği ve Milas Belediyesi bölgenin boşaltılması için karar aldı. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bin 500 kişilik çıkarma gemisi vatandaşların tahliyesi için Ören Marina’ya yanaştığı öğrenildi. Bölgenin boşaltılması için jandarma ve zabıta ekipleri, koordineli bir şekilde vatandaşların tahliyesini sürdürüyor.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ 37 YILDIR FAALİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Milas’taki yangında alevlerin ulaştığı Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali 37 yıldır faaliyetini sürdürüyor. 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye´nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2´sini karşılamaktadır. Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2’nci üniteler 1994 yılında, 3’üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir.

Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat. emerköy Termik Santrali’nde her bir ünite; 1 buhar türbini, 1 buhar türbini generatorü, 1 kazan, 1 kondenser, 1 soğutma sistemi ve 1 baca gazı arıtma sistemi içermektedir. Gökova Körfezi’nin ortasında yükselen Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ile Linyit Maden İşletmesi´nin 18.04.2014 tarihinde özelleştirme ihalesi gerçekleştirilmiş olup, IC İÇTAŞ Enerji - LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihi itibari ile işletilmek üzere devralındı.

Türkiye’nin 30’uncu büyük elektrik ve 4’üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali, ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton. 37 yıldır hizmet veren Kemerköy Termik Santrali’nde 3 bin 500 dolayında personelin çalıştığı öğrenildi.

DHA