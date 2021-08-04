Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla’nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

SANTRALDE ALINAN ÖNLEMLERLE YANICI MADDELER TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Milas’ta devam eden orman yangını, Bağdamları Mahallesi’nde bulunan ve Türkiye’nin 30’uncu büyük elektrik ve 4’üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali’ni tehdit edince, her ihtimal gözönünde bulundurularak önlemler alındı. Yangının sıçramasını engellemek amacıyla santral çevresine hendekler kazıldı. Gündüz saatlerinde santralde bulunan yanıcı maddeler ve hidrojen tankları boşaltılırken, görevli personel de tahliye edildi.

ALEVLER HENDEKLERİ ATLADI

Öğlen saatlerinde 500 metre mesafeye kadar yaklaşan alevlerin santrale sıçramasını önlemek için hendek kazılarak önlem alınmasına rağmen, saat 21.00 sıralarında yangın termik santralin bahçesine girdi. Güvenlik önlemleri kapsamında, beklemede olan ekipler alevlerle mücadele başlatırken, bölgede elektriklerin kesildiği öğrenildi. Yangınla yoğun şekilde mücadele veren ekiplerin, bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi. Olası bir faciaya karşın bölgede çok sayıda ekibin de hazır olarak beklediği kaydedildi.

BAŞKAN TOKAT: ALEVLER TERMİK SANTRALE GİRDİ, SİRENLER ÇALIYOR

Milas Belediye Baykanı Muhammet Tokat ise sosyal medyadan yangının santrale sıçradığını duyurdu. Paylaşım yapan Tokat, "Alevler termik santrale girdi... Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor" dedi.

AA-DHA