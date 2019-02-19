Muğla’nın Milas ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiden acı haber gelmişti. Az önce bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişiyi çıkarma çalışmaları da devam ediyor.

500 tonluk kaya parçasının altında kalan işçiler için UMKE, AFAD ve AKUT ekibini son sürat çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Kızılay ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri ise bölgede çadır kurdu.



