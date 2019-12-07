Modern zamanda 'görgülü' kabul edilmenin kuralları

Yerleşik görgü kurallarının çoğu, 18-34 yaş arasını kapsayan milenyum nesli için artık bir şey ifade etmiyor. Adeta bir uzuv haline gelen teknolojik cihazlar, toplumlardaki görgü kurallarını ve öncelikleri değiştirmeye başladı. İngiliz uzmanlar, modern zamanda ‘görgülü’ kabul edilmenin yeni yasalarını açıkladı.

Kulaklıkla veya kapalı bir alanda yüksek sesle müzik dinlemek hoş karşılanmıyor.

Toplu taşımada gereğinden fazla yer kaplamak, o kişinin dışlanması için yeterli neden olarak görülüyor.

Çevreyi kirletmek büyük ayıp kabul ediliyor. Hatta teşekkür etmemekten daha büyük görgüsüzlük sayılıyor.

Telefon ayıbı

Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşmak en büyük ayıplardan biri.

Bir yabancının telefonda mesajlaşmasını dikizlemek, özel hanesine izinsiz girmekle eş kabul ediliyor.

Biriyle konuşurken göz teması kurmak yerine telefon ekranına bakmak, “Seni önemsemiyorum” mesajı olarak algılanıyor.

Sosyal medya ilişkiyi kesmek

Biriyle konuşurken kulaklıkları çıkarmamak da karşıdaki kişiye saygısızlık kabul ediliyor.

Başkasının telefonundan sosyal medya paylaşımlarına izinsiz bakmak, sosyal medya üzerinden tüm iletişimi bir anda kesmek büyük kabalık sayılıyor.

'Demode' görgü

Birine kapıyı açmak.

Çok sık teşekkür ve rica etmek.

Bir kadının sandalyesini oturması için çekmek.

Yemek masasına dirsekleri koymak.

Hapşıran birine “Çok yaşa” demek.

Yemek bitince çatal ve bıçağı tabağa yerleştirmek.

Başkasına isminin kısaltması yerine tam adıyla seslenmek.

Esnerken ağzı kapatmak.



