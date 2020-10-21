Tadını çok seveceğiniz milföy çanağında tavuklu orman kebabı tarifi evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için milföy çanağında tavuklu orman kebabı tarifi arıyor ya da milföy çanağında tavuklu orman kebabı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Milföy çanağında tavuklu orman kebabı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Milföy çanağında tavuklu orman kebabı tarifi

Milföy çanağında tavuklu orman kebabı malzemeleri

500 gram tavuk eti (kuşbaşı)

1 adet büyük patates

1 adet iri havuç

1 kase bezelye

1 adet kuru soğan

1 avuç soyulmuş arpacık soğan

5-6 diş sarımsak

1-2 adet küçük doğranmış yeşil biber

1 adet küçük küçük doğranmış orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Milföy çanakları için

10 adet milföy hamuru

1 yumurta sarısı

Isıya dayanıklı 10 tane cam tepsi veya toprak kap

Kapları yağlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ

Süslemek için

Maydanoz

Milföy çanağında tavuklu orman kebabı yapılışı

Etleri tencereye koyun kapağını kapatın sulandıktan sonra suyunu çekene kadar pişirin. Tereyağını ve doğranmış soğanları ilave edin. İyice kavrulan etlere tuz ve karabiber hariç bütün malzemeyi koyun. Üzerini geçmeyecek kadar ılık su ekleyin. Bir süre sonra kekik koyun ve yemek suyunu çekene kadar pişirin. Ocağı kapatıp suyunu çeken yemeğe tuz ve karabiber serpin, soğumaya bırakın. Ateşe dayanıklı küçük cam tepsi veya toprak kapları bolca yağlayın. Milföy hamurlarını çukur kaplara yapıştırarak yerleştirin. Orman kebabını kaşık ile kaselere paylaştırın. Milföylerin kenarlarına yumurta sarısı sürün. 180 derecede ısıtılmış fırında milföyler kızarana kadar pişirin. Sıcak sıcak kaplardan çıkarın maydanozla süsleyip servis yapın.



