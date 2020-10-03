Siyaset Milletvekili Gürel, corona virüse yakalandı

Milletvekili Gürel, corona virüse yakalandı

Siyaset

Milletvekili Gürel, corona virüse yakalandı

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in corona virüs test sonucu pozitif çıktı.

03 Ekim 2020, Cumartesi 10:21 Son Güncelleme:
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AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, corona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Vatandaşlardan önlemlere uyulması uyarısında bulunan Gürel, şu ifadeleri kullandı:

TBMM, 27. Dönem 4. Yasama Yılı açılış öncesinde tedbir amaçlı Bursa’da yaptırdığım Covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum gayet iyi, herhangi bir olumsuzluk ve şikayetim yok. Doktorum, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına suretle uymaları ricasında bulunuyorum. Bu virüse yakalanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, dua ediyor, dua bekliyorum.



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