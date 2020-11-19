Milletvekili Gürsel Erol’un corona virüs testi pozitif çıktı

Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücut kırgınlığı hissedince corona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Hastenede yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

ELAZIĞ (İHA)







