Türkiye Milletvekili Gürsel Erol’un corona virüs testi pozitif çıktı

Milletvekili Gürsel Erol’un corona virüs testi pozitif çıktı

Türkiye

Milletvekili Gürsel Erol’un corona virüs testi pozitif çıktı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Covid-19 testi pozitif çıktı.

19 Kasım 2020, Perşembe 01:00 Son Güncelleme:
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Elazığ’da bulunan Milletvekili Gürsel Erol, bugün katıldığı programların ardından vücut kırgınlığı hissedince corona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Hastenede yapılan test sonrası Erol’un Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Ankara’ya giden Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin evinde süreceği bildirildi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ”Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” dedi.

ELAZIĞ (İHA)


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