Türkiye Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı

Türkiye

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı

İletişim Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandığını açıkladı.

02 Nisan 2020, Perşembe 22:08 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı'nın Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulunuldu. Paylaşımda, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır." ifadesi kullanıldı. 

AA

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