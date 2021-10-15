Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu. Bakan Özer’in okul bahçesinde olduğu sırada sınıfların pencerelerinden gündemin herkesçe merak edilen ‘Okullar tatil olacak mı?’ sorusunu yönelten öğrencilere yanıtı, oldukça keyifli bir paslaşmaya dönüştü. Bakan Özer pencereden seslenen öğrencilere dönerek ‘Okullar tatil olmayacak…’ diyerek seslendi.



