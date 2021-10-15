Milli Eğitim Bakanı Özer’den öğrencilere yanıt! Okullar tatil olacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e bu kez milyonlarca kişinin merak ettiği o soruyu öğrenciler okulun penceresinden seslenerek sordu. Bakan Özer ‘okullar tatil olacak mı?’ diye seslenen öğrencilere böyle yanıt verdi.
15 Ekim 2021, Cuma 14:40 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depreme karşı yenilenen Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen törende öğrencilerle ve öğretmenlerle buluştu. Bakan Özer’in okul bahçesinde olduğu sırada sınıfların pencerelerinden gündemin herkesçe merak edilen ‘Okullar tatil olacak mı?’ sorusunu yönelten öğrencilere yanıtı, oldukça keyifli bir paslaşmaya dönüştü. Bakan Özer pencereden seslenen öğrencilere dönerek ‘Okullar tatil olmayacak…’ diyerek seslendi.