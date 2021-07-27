Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin millî eğitim müdürüyle toplantı yaptı. Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen “Okulum Temiz Belgesi” standartlarıyla ilgili denetim sürecinin birinci yılının dolmasını beklemeden başladığını belirten Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl resmî okul ve kurumlarımızın tamamına yakını standartlarını sağlayarak belgelerini almıştı. Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor. Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”