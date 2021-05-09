Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anneler Günü nedeniyle hastanede çocukları eğitim gören annelerle çevrim içi görüştü. Çocukları hastanede tedavi gören annelerin hep akıllarında olduğunu belirten Selçuk, annelerin fedakarlıkla anıldığını söyledi.

Selçuk, "Sizleri güçlü yapan, zengin kılan her şeyi candan, içten, gönülden verebilmeniz. Güçlü ve zengin ruhunuz için evladınıza ve hatta evlat bildiklerinize karşılık beklemeden elinizdekileri veriyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Bu gerçekten büyük bir fedakarlık. Siz hastanelerde evlatlarınız başında nöbet tutuyorsunuz. Onları kolluyorsunuz, gözetiyorsunuz. Çok daha özel bir biçimde yaşıyorsunuz, bu günleri" dedi.

'ANNELERİN YÜZÜ GÜLERSE, ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Bakan Selçuk, bu süreçte tedavi gören çocukların eğitimlerini ve sosyal gelişimlerini takip etmeye çaba gösterdiklerini söyleyerek, "Eğitimsel olarak 'aman bir eksiklikleri kalmasın', 'onları bilgiyle donatalım', kitapla, müzikle ve sanatla iyileştirelim onları' bizim derdimiz de bu. Şunu bilmenizi isterim. Sizlerin çabaları çok değerli. Bütün sağlık görevlileriyle, bizlerle yaptığınız bu mesai çok ayrı bir kıymete, değere sahip. Elbette çocuklarımız iyileşecekler. Yarınlarımızın sahipleri olacaklar. o günde sizler daha mutlu, güçlü olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Sizlerin şahsında çocuklarıma da seslenmek isterim. Onların iyi ve mutlu olmaya niyet etmesi, ileriye umutla, sevgiyle bakması bizim için çok önemli, değerli. Çünkü asla umudu yitirmeme, hep gelecek güzel günleri düşünmek çok önemli. Bizim hep sizin yanınızda olduğumuzu unutmayın. Karamsarlıktan uzak durmak, umuda sahip çıkmak çok önemli. Hep beraber umudu, sevgiyi ve iyimserliği birlikte koruyalım. Eğer annelerin yüzü gülerse, çocukların yüzü gülüyor" diye konuştu.