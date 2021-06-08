Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında "Soruların kendisiyle bir itiraz yok. Şu söylenebilir böyle bir delili olmazsa böyle somut şeyler olmazsa bu konuda daha dikkatli olmaları. Herkese daha dikkatli olmasını tavsiye ederim" dedi.





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Final Programı"na katıldı. Bakan Selçuk, programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Somut olmayan söylemlerle, dedikodularla hareket etmek yerine çok daha kanıta dayalı ve neyin ne olduğunu ortaya koyan ifadelerle ortaya çıkılsın istiyoruz. Bu konuyla ilgili müracaat yolları belli, itiraz yolları belli.

Soruların kendisiyle bir itiraz yok. Şu söylenebilir böyle bir delili olmazsa böyle somut şeyler olmazsa bu konuda daha dikkatli olmaları. Herkese daha dikkatli olmasını tavsiye ederim.

Bu bir sıralama ile ilgili bir konu. On binlerce başarılı olan ,çocuğumuz olduğunda başka problemler ortaya çıkıyor. Kontenjanımız belli. Arkadaşlarımız her türlü gereken tedbiri alıyorlar.



