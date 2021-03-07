Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim için flaş açıklama

Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim için flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk hafta sonu için velilere çağrı yaptı.

07 Mart 2021, Pazar 09:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğinin bulunduğuna işaret ederek, vatandaşlardan çocuklarını düşünerek kontrollü davranmaları çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."



İlgili Haberler
Normalleşme beklerken şoke eden üçüncü dalga açıklaması geldi


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Lütfen indirmeyin!
Şirin Sever
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Küçük kızın çığlıklarına rağmen eski eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü